"Я хотел бы быть его рукой". Фото полуголой Ратаковски на руках у мужа обсуждают в Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото с супругом – актером Себастьяном Бир-Макклардом. На снимках запечатлена их прогулка к водопаду.
"Приключение", – написала она.
На третьем снимке Ратаковски позирует на руках у супруга.
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Подписчики модели прокомментировали снимки.
"Я хотел бы быть его рукой" – заявил matteogallo_7b.
"Горячие фото", – отметила olivia_kisssa.
Ратаковски вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда 23 февраля 2018 года.
Модель имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.