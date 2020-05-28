"Я хотел бы быть его рукой". Фото полуголой Ратаковски на руках у мужа обсуждают в Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски показала поход на природу с мужем, Себастьяном Бир-Макклардом.

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото с супругом – актером Себастьяном Бир-Макклардом. На снимках запечатлена их прогулка к водопаду.

"Приключение", – написала она.

На третьем снимке Ратаковски позирует на руках у супруга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Adventurin Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Май 2020 в 3:03 PDT

Подписчики модели прокомментировали снимки.

"Я хотел бы быть его рукой" – заявил matteogallo_7b.

"Горячие фото", – отметила olivia_kisssa.

Ратаковски вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда 23 февраля 2018 года.

Модель имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.