"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала, как тренируется с боксерской грушей.

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram видео из спортзала. В финале ролика она потренировалась с помощью боксерской груши.

Для видео Кузнецова надела декольтированную спортивную кофту и обруч с ушками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE * (@mila_kuznetsova10) 29 Сен 2020 в 1:36 PDT

Подписчики прокомментировали ролик.

"Роскошнейшая фигура, с ушками хорошенькая Мурка", – написал silent_desigh.

"Вы, как всегда, шикарно выглядите и ловко обращаетесь с боксерской грушей", – отметила katyavygovskaya97.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.



Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.