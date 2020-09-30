"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram видео из спортзала. В финале ролика она потренировалась с помощью боксерской груши.
Для видео Кузнецова надела декольтированную спортивную кофту и обруч с ушками.
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Подписчики прокомментировали ролик.
"Роскошнейшая фигура, с ушками хорошенькая Мурка", – написал silent_desigh.
"Вы, как всегда, шикарно выглядите и ловко обращаетесь с боксерской грушей", – отметила katyavygovskaya97.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.