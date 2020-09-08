"Блин, ну это слишком". Модель Кузнецова крупным планом показала грудь 13-го размера

Украинская plus size модель Мила Кузнецова позировала в купальнике.

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в купальнике. Модель продемонстрировала свою грудь 13-го размера крупным планом.



"Смотрю в светлое будущее", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Блин, ну это слишком", – написала vi_ktoriia2660.

"Вы супер женщина, пример для подражания", – отметила vitalinakrashanovskaia.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.