Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты

Украинская plus size модель Мила Кузнецова прошлась по капустной грядке, засветив декольте.

Кузнецова: Пора, наверное, остановиться с капусткой-то... Фото: mila_kuznetsova10 / Instagram

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram ролик, снятый на плантации капусты. Она станцевала перед камерой и съела капустный лист.



"Пора, наверное, остановиться с капусткой-то..." – написала модель.

21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.



Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.