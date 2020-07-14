Обладательница самой большой груди в Украине снялась в купальнике. Фото

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала фото из бассейна и видео своего танца.

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в раздельном купальнике. Модель позировала в бассейне.



"Как много знающих, как жить. Как мало счастливо живущих", – написала она.

Также Кузнецова показала, как танцует у бассейна под дуэтную песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой и украинского певца Monatik.

"Относитесь к жизни проще. Конец истории", – написала модель.

21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.



Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.