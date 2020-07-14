Обладательница самой большой груди в Украине снялась в купальнике. Фото

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в раздельном купальнике. Модель позировала в бассейне.
"Как много знающих, как жить. Как мало счастливо живущих", – написала она.
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Как много знающих, как жить. Как мало счастливо живущих. . . *
Также Кузнецова показала, как танцует у бассейна под дуэтную песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" бывшей участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой и украинского певца Monatik.
"Относитесь к жизни проще. Конец истории", – написала модель.
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Относитесь к жизни проще. Конец истории. . . . @zvezdagramma @milakuznetsova_queen @mila_kuznetsova10
21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.