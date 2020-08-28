"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой

Украинская plus size модель Мила Кузнецова засветила декольте во время танца.

Кузнецова: Настроение супер, чего и вам желаю Фото: mila_kuznetsova10 / Instagram

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена танцующей. Для видео она выбрала декольтированное платье, под которым видно черный бюстгальтер с пересекающимися поворозками.



"Настроение супер, чего и вам желаю", – написала модель.

Подписчики прокомментировали видео.

"Ты классная Дюймовочка!" – написал 8368viktor.

"Шикарная дама", – заявил vasiliy95.3.9.

21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.



Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.