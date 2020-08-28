"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена танцующей. Для видео она выбрала декольтированное платье, под которым видно черный бюстгальтер с пересекающимися поворозками.
"Настроение супер, чего и вам желаю", – написала модель.
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Подписчики прокомментировали видео.
"Ты классная Дюймовочка!" – написал 8368viktor.
"Шикарная дама", – заявил vasiliy95.3.9.
21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.