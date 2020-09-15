Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала видео своего отдыха в Египте.

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram видео, на котором она запечатлена в купальнике со вставкой из сетчатой ткани. Видео было снято во время отдыха модели в Египте.



"Все по кайфу", – говорит она в ролике. Пост Кузнецова сопроводила изображением долек арбуза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE * (@mila_kuznetsova10) 10 Сен 2020 в 11:48 PDT

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.