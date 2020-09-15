Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram видео, на котором она запечатлена в купальнике со вставкой из сетчатой ткани. Видео было снято во время отдыха модели в Египте.
"Все по кайфу", – говорит она в ролике. Пост Кузнецова сопроводила изображением долек арбуза.
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Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.