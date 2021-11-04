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"Укрметаллургпром" просит Зеленского инициировать переговоры со США об отмене 25% пошлины на импорт украинской металлопродукции

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Украине очень важна отмена пошлины для обеспечения десятков тысяч рабочих мест, заявили в "Укрметаллургпроме"
Украине очень важна отмена пошлины для обеспечения десятков тысяч рабочих мест, заявили в "Укрметаллургпроме"
Фото: depositphotos.com

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры для отмены пошлины в размере 25%, которая применяется при импорте украинской металлургической продукции в США. Об этом идет речь в обращении объединения, подписанном президентом "Укрметаллургпрома" Александром Каленковым, сообщает UAprom.

В обращении Каленков отметил, что 31 октября  США и ЕС объявили об урегулировании спора по поводу пошлины на импорт стальной продукции и с 1 января 2022 года США заменят 25% пошлину, введенную в марте 2018 года из соображений национальной безопасности в рамках раздела 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года, на систему тарифного квотирования импорта металлопродукции из ЕС.

Европейские металлурги получат квоту в 3,3 млн т стали в год, объемы сверх этого будут облагаться пошлиной по ставке 25%. Такие же консультации США ведут с Японией и Великобританией, отмечает портал. Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика уже добились исключений для себя и заменили пошлины на тарифное квотирование. В 2020 году почти 58% всего импорта стали в США отгружалось без применения 25% пошлины, сказано в статье.

"Договоренности Вашингтона с Брюсселем будут очень негативно влиять на украинский горно-металлургический комплекс, поскольку отечественная металлопродукция все еще облагается на рынке США 25% пошлиной в отличие от европейской, – цитирует издание обращение Каленкова. – ОП "Укрметаллургпром" уже неоднократно призывало правительство Украины получить от США такое исключение. Однако, к сожалению, в результате несколько нескоординированной позиции различных институтов американской и украинской исполнительной власти Украине в прошлые годы не удалось должным образом завершить соответствующие переговоры с правительством США. Вероятно, сдержанная позиция США могла быть в значительной степени обусловлена в то время тяжелыми переговорами с ЕС".

Глава "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером для США и Евросоюза, поэтому Киев может рассчитывать на такой же подход Вашингтона в вопросе пошлин на стальную продукцию, как и в случае с Европейским союзом. К тому же импорт украинской металлопродукции не мешает и не угрожает национальной безопасности США, так как его доля в структуре импорта стали в Соединенные Штаты не превышает 1%.

"Кроме этого, учитывая исключительные обстоятельства – агрессию России, оккупацию Донбасса и аннексию Крыма, а также ввиду сложной экономической ситуации в Украине – очень важна отмена этой 25% пошлины для обеспечения десятков тысяч рабочих мест для украинских граждан. ГМК Украины генерирует более 35 млрд грн налогов, а экспорт металлургической продукции обеспечивает валютные поступления в нашу страну, – написал Каленков. – Совершенно очевидно, что сейчас для Украины открывается окно возможностей, поэтому считаю целесообразным вернуться к переговорам об исключении Украины из-под действия 25% пошлины с заменой ее на тарифную квоту при поставках украинской стали в США".

Контекст:

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз 31 октября сообщили об урегулировании спора о пошлинах на сталь. В рамках соглашения США заменят существующую пошлину на европейскую металлопродукцию в размере 25% на квоты. Стороны договорились, что "исторически сложившиеся" объемы стали из ЕС на американский рынок будут ввозиться беспошлинно. ЕС в ответ снизит свои тарифы.

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюзе в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, в ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров.

Кроме того, ЕС провел свое защитное расследование и в результате ввел квоты на импорт стали, в том числе из Украины.

Теги: США, налоги, переговоры, экспорт, тарифы, пошлины, металлургия, сталь, Европейский союз, Владимир Зеленский, торговля, президент, квоты, рынок, соглашение, обращение, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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