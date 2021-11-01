Из реестра крупных налогоплательщиков в Украине выбыло 290 компаний

Крупным налогоплательщиком в Украине является компания с годовым доходом более €50 млн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Больше всего убыло компаний, занимающихся оптовой торговлей (-10). Добавилось больше всего компаний, ведущих энергетический (18) и сельскохозяйственный бизнес (семь)", – отметили в сообщении.

Согласно Налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком является компания с годовым доходом более €50 млн или общей суммой годовых отчислений в госбюджет свыше €1,5 млн.

Реестр крупных налогоплательщиков включает преимущественно предприятия газодобывающей и металлургической отрасли, энергетики и агросектора. В топ-100 также входят торговые сети. ООО "АТБ-Маркет" два года занимает в реестре первое место по выручке.

"Также в сотне лидеров – ООО "Сильпо-Фуд", "Ашан Украина Гипермаркет", Корпорация "Рошен" и ООО "Фора", – уточнили в публикации.

По данным налоговой службы, на крупных налогоплательщиков в Украине приходится 60% всех поступлений в госбюджет.