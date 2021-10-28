Украинские ФЛП на своих счетах хранят 58 млрд грн

Эксперты считают, что увеличение остатка на банковских счетах ФЛП говорит о росте доверия к банковской системе Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.

"Эксперты считают, что увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени", – отметили в посте.

По состоянию на 20 октября в Украине работали 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается в среднем на 7 тыс. ежемесячно: открывается около 20 тыс., а закрывается около 13 тыс.