Мораторий на экспорт леса помогает Украине развивать собственную промышленность, его нельзя снимать – эколог

Мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде начал действовать с 1 января 2016 года Фото: depositphotos.com

"Эти законодательные инициативы, которые снимают мораторий на вывоз кругляка, принимаются во вред украинской экономике и во вред нашему государству в целом. Это против национальных интересов", – сказала Берзина.

Она напомнила, что мораторий на экспорт леса-кругляка был введен, чтобы остановить массовую вырубку лесов в Украине и вывоз ценной древесины за рубеж, где она использовалась для производства. Эколог подчеркнула, что Украина не должна быть сырьевым придатком, стране следует развивать собственную промышленность, а не уничтожать природные экосистемы для развития промышленности других стран.

"Мы должны говорить не только о развитии производства в нашей стране, а о развитии устойчивых систем лесоуправления, о развитии производства мебели и продукции из лесоматериалов на основе международных и европейских экологических стандартов. И тогда наша продукция еще будет более конкурентоспособной на европейском и других рынках", – объяснила Берзина.