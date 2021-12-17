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ПОЛИТИКА

Мораторий на экспорт леса помогает Украине развивать собственную промышленность, его нельзя снимать – эколог

Мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде начал действовать с 1 января 2016 года
Мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде начал действовать с 1 января 2016 года
Фото: depositphotos.com

Украина должна не отменять мораторий на экспорт леса-кругляка, а развивать свою экономику и отстаивать национальные интересы, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина.

"Эти законодательные инициативы, которые снимают мораторий на вывоз кругляка, принимаются во вред украинской экономике и во вред нашему государству в целом. Это против национальных интересов", – сказала Берзина.

Она напомнила, что мораторий на экспорт леса-кругляка был введен, чтобы остановить массовую вырубку лесов в Украине и вывоз ценной древесины за рубеж, где она использовалась для производства. Эколог подчеркнула, что Украина не должна быть сырьевым придатком, стране следует развивать собственную промышленность, а не уничтожать природные экосистемы для развития промышленности других стран.

"Мы должны говорить не только о развитии производства в нашей стране, а о развитии устойчивых систем лесоуправления, о развитии производства мебели и продукции из лесоматериалов на основе международных и европейских экологических стандартов. И тогда наша продукция еще будет более конкурентоспособной на европейском и других рынках", – объяснила Берзина.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

Теги: экология, экономика, экспорт, запрет, законопроект, мораторий, лес, природа, Светлана Берзина
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