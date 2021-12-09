Нардеп Цимбалюк: Лесная отрасль никогда за годы независимости не была в таком состоянии

"На самом деле ситуация критическая. Лесная отрасль никогда за годы независимости не была в таком состоянии. Сегодня гослесхозы вместо того, чтобы заниматься восстановлением лесов... Их поставили перед выбором: хочешь платить зарплату работникам, лесоводам – бери заготавливай древесину, ее продавай, а продает центральное агентство через аукционы и т.д., и тогда будешь получать деньги для зарплаты", – рассказал политик.
Он сообщил, что лес-кругляк вывозят из страны вопреки запрету.
"Можно только посмотреть сопредельные с западными государствами железнодорожные станции. Это территория Львовской, Закарпатской, Черновицкой областей. Когда там стоят эшелоны и в определенный период, особенно под прикрытием ночи, их отправляют за границу. Мы видим, как везут лесовозы под предлогом рудстойки (рудничная стойка – древесина для строительства в шахтах. – "ГОРДОН"), но на самом деле там скрытая деловая древесина", – отметил Цимбалюк.
Нардеп убежден, что парламент не должен снимать мораторий на вывоз леса-кругляка.
"Так как сейчас похищают деловую древесину – бук, дуб, ель, пихту, сосну, не было ни в какие годы. Поэтому государственная четкая политика в этом плане по восстановлению должна быть, ответственность тех, кто возглавляет сегодня государственное лесное хозяйство", – подытожил Цимбалюк.
Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.
Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").
В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.
В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.
3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.