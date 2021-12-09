Нардеп Цимбалюк: Лесная отрасль никогда за годы независимости не была в таком состоянии

"На самом деле ситуация критическая. Лесная отрасль никогда за годы независимости не была в таком состоянии. Сегодня гослесхозы вместо того, чтобы заниматься восстановлением лесов... Их поставили перед выбором: хочешь платить зарплату работникам, лесоводам – бери заготавливай древесину, ее продавай, а продает центральное агентство через аукционы и т.д., и тогда будешь получать деньги для зарплаты", – рассказал политик.

Он сообщил, что лес-кругляк вывозят из страны вопреки запрету.

"Можно только посмотреть сопредельные с западными государствами железнодорожные станции. Это территория Львовской, Закарпатской, Черновицкой областей. Когда там стоят эшелоны и в определенный период, особенно под прикрытием ночи, их отправляют за границу. Мы видим, как везут лесовозы под предлогом рудстойки (рудничная стойка – древесина для строительства в шахтах. – "ГОРДОН"), но на самом деле там скрытая деловая древесина", – отметил Цимбалюк.

Нардеп убежден, что парламент не должен снимать мораторий на вывоз леса-кругляка.

"Так как сейчас похищают деловую древесину – бук, дуб, ель, пихту, сосну, не было ни в какие годы. Поэтому государственная четкая политика в этом плане по восстановлению должна быть, ответственность тех, кто возглавляет сегодня государственное лесное хозяйство", – подытожил Цимбалюк.