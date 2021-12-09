ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Цимбалюк: Лесная отрасль никогда за годы независимости не была в таком состоянии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Цимбалюк: На самом деле ситуация критическая
Михаил Цимбалюк: На самом деле ситуация критическая
Фото: varianty.lviv.ua

Украине необходима четкая государственная политика в отношении охраны лесов, так как вырубка приобрела уже угрожающие масштабы, заявил в комментарии "Главкому" народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Цимбалюк.

"На самом деле ситуация критическая. Лесная отрасль никогда за годы независимости не была в таком состоянии. Сегодня гослесхозы вместо того, чтобы заниматься восстановлением лесов... Их поставили перед выбором: хочешь платить зарплату работникам, лесоводам – бери заготавливай древесину, ее продавай, а продает центральное агентство через аукционы и т.д., и тогда будешь получать деньги для зарплаты", – рассказал политик.

Он сообщил, что лес-кругляк вывозят из страны вопреки запрету.

"Можно только посмотреть сопредельные с западными государствами железнодорожные станции. Это территория Львовской, Закарпатской, Черновицкой областей. Когда там стоят эшелоны и в определенный период, особенно под прикрытием ночи, их отправляют за границу. Мы видим, как везут лесовозы под предлогом рудстойки (рудничная стойка – древесина для строительства в шахтах. – "ГОРДОН"), но на самом деле там скрытая деловая древесина", – отметил Цимбалюк.

Нардеп убежден, что парламент не должен снимать мораторий на вывоз леса-кругляка.

"Так как сейчас похищают деловую древесину – бук, дуб, ель, пихту, сосну, не было ни в какие годы. Поэтому государственная четкая политика в этом плане по восстановлению должна быть, ответственность тех, кто возглавляет сегодня государственное лесное хозяйство", – подытожил Цимбалюк.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

Теги: Верховная Рада, экспорт, торговля, Гослесагентство, Михаил Цимбалюк, лес, лесное хозяйство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие цветы выбрать для предложения девушке?
Какие цветы выбрать для предложения девушке? PR
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (204426)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (177753)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (163337)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (85529)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (78306)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (68640)
7
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (67614)
8
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (63389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS