Нардеп Цимбалюк: Есть инициатива разрешить вывозить из Украины лес-кругляк. Мы будем бороться, чтобы леса принадлежали общине

Михаил Цимбалюк: На территории прекрасной местности практически отсутствует дорога, зато есть то, что принадлежит не нынешней власти, а всему украинскому народу – прекрасные леса Фото: Михайло Цимбалюк / Facebook

"Запрет на экспорт украинской древесины может быть отменен уже в ближайшее время. В прошлом году арбитраж между Украиной и ЕС признал, что мораторий нарушает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Именно таким образом ЕС оказывает давление на Украину, потому что с 2015 года потерял дешевое сырье. Сейчас же лес-кругляк продают через аукцион", – написал политик.

В опубликованном видео он отметил, что вырубка ухудшает экологическое состояние в стране и приводит к упадку отдельных регионов, так как лес вывозится за бесценок за границу, а средств для развития местной инфраструктуры нет.

"Есть инициатива в Верховной Раде, чтобы разрешить вывозить из Украины лес-кругляк. Мы будем совместно с нашими общественными организациями и местными властями бороться за то, чтобы все-таки эти леса принадлежали общине, – подчеркнул нардеп. – Мы сегодня находимся совместно с руководством Дрогобычской ОТО на территории прекрасной местности, где практически отсутствует дорога, зато есть то, что принадлежит не нынешней власти, а всему украинскому народу – прекрасные леса. Однако сегодня их просто вырубают".

По его словам, общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляка.

"Мы выработали план совместных действий. И неважно, во власти ты или в оппозиции. Потому что нельзя быть в оппозиции к своему собственному народу. Мы объединим усилия, чтобы каждый сделал вклад, свой кирпичик в развитие независимости Украины", – резюмировал народный депутат.