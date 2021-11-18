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Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке древесины без отмены моратория на вывоз леса

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Рада не стала отменять мораторий на экспорт необработанной древесины
Рада не стала отменять мораторий на экспорт необработанной древесины
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. За проголосовали 276 депутатов, против – 20, воздержались – 27, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пояснила, что речь идет о доработанной комитетом редакции законопроекта. В нем решением комитета по экономическому развитию исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины. 

"Экспорт леса сегодня из Украины недопустим. Несмотря на то, что наши международные партнеры настаивают на отмене моратория и выполнении решения арбитража, задание правительства – пояснить, почему леса Украины нуждаются в защите", – заявила она.

По словам нардепа, 22 ноября в Брюсселе состоится заседание торгового комитета, на котором будет подниматься вопрос выполнения Украиной решения арбитража, украинская делегация представит свое видение ситуации.

Как сказала нардеп, украинский рынок древесины составляет 15 млн м³.

Председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") сообщил, что за период, когда действовал мораторий (то есть с 2016 года), индекс капитальных инвестиций в деревообработку вырос на 88%, что "безусловный позитив для нашей экономики". 

В то же время "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" выступили против принятия законопроекта. 

Так, нардеп Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) считает, что документ "фактически стимулирует дальнейшее бесконтрольное разворовывание леса, вырубку лесов, да еще и редких пород". Он подчеркнул, что недостаточно продлить мораторий на вывоз леса-кругляка, надо еще сделать невозможными схемы, которые это позволяют, а данный законопроект, по его мнению, может их простимулировать.

Замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев заявил, что его фракция не будет поддерживать законопроект, так как считает не соответствующим регламенту исключение части текста по результатам голосования комитета. По его мнению, надо было внести законопроект в парламент заново, а иначе депутаты "фактически будут голосовать за законопроект, где есть эта норма". Также он заявил, что документ не регулирует вопросы незаконной вырубки и санитарной вырубки.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко  подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта"). 

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Теги: Верховная Рада, Нестор Шуфрич, экономика, Сергей Соболев, народные депутаты, парламент, законопроект, голосование, мораторий, Дмитрий Наталуха, Евросоюз, рынок, деревья, лес, Роксолана Пидласа
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