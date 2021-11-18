Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке древесины без отмены моратория на вывоз леса

Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пояснила, что речь идет о доработанной комитетом редакции законопроекта. В нем решением комитета по экономическому развитию исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

"Экспорт леса сегодня из Украины недопустим. Несмотря на то, что наши международные партнеры настаивают на отмене моратория и выполнении решения арбитража, задание правительства – пояснить, почему леса Украины нуждаются в защите", – заявила она.

По словам нардепа, 22 ноября в Брюсселе состоится заседание торгового комитета, на котором будет подниматься вопрос выполнения Украиной решения арбитража, украинская делегация представит свое видение ситуации.

Как сказала нардеп, украинский рынок древесины составляет 15 млн м³.

Председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") сообщил, что за период, когда действовал мораторий (то есть с 2016 года), индекс капитальных инвестиций в деревообработку вырос на 88%, что "безусловный позитив для нашей экономики".

В то же время "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" выступили против принятия законопроекта.

Так, нардеп Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) считает, что документ "фактически стимулирует дальнейшее бесконтрольное разворовывание леса, вырубку лесов, да еще и редких пород". Он подчеркнул, что недостаточно продлить мораторий на вывоз леса-кругляка, надо еще сделать невозможными схемы, которые это позволяют, а данный законопроект, по его мнению, может их простимулировать.

Замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев заявил, что его фракция не будет поддерживать законопроект, так как считает не соответствующим регламенту исключение части текста по результатам голосования комитета. По его мнению, надо было внести законопроект в парламент заново, а иначе депутаты "фактически будут голосовать за законопроект, где есть эта норма". Также он заявил, что документ не регулирует вопросы незаконной вырубки и санитарной вырубки.