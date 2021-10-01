С начала года в Украине осудили более 40 организаторов нелегальной продажи леса – СБУ

По данным СБУ, противоправная деятельность участников схем нанесла государству ущерб на сотни миллионов гривен Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, противоправная деятельность участников схем нанесла государству ущерб на сотни миллионов гривен.

Правоохранители нейтрализовали семь организованных группировок, которые занимались нелегальной вырубкой и продажей оптовых партий древесины.

Во время спецоперации в Кировоградской, Черкасской и Ровенской областях заблокирована деятельность межрегиональной преступной группы. В ее состав входили чиновники территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов и представители нескольких коммерческих структур в сфере экспорта древесины.

"Установлено, что злоумышленники незаконно вывозили за границу крупногабаритные грузы ценных пород деревьев и пиломатериалов. Участники группировки нанесли государству ущерб на более чем 200 млн грн", – говорится в сообщении.

В Житомирской области ликвидирована схема подпольной вырубки леса и его нелегальной переправки в страны ЕС. Организаторам схемы, среди которых несколько руководителей гослесхозов, сообщили о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – четыре года лишения свободы.

Всего в суд направлено 19 обвинительных актов.

В Черниговской области разоблачены четверо должностных лиц госпредприятия на незаконном сбыте древесины на сумму более 2,5 млн грн. Им сообщили о подозрении по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы.