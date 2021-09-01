Глава таможни времен Януковича через суд вернул себе 14 га леса под Киевом

История с этой землей началась в 2002 году, когда Бучанский поселковый совет принял решение, согласно которому 890 га Бучанской лесной дачи были отнесены к землям жилищной и общественной застройки.
Через два года, 22 октября 2004 года, Киевоблсовет установил границы Бучи. В эту площадь также вошли земли Бучанской лесной дачи. Таким образом земли были переведены из госсобственности в коммунальную, закреплены в границах Бучи, а их назначение было изменено.
В дальнейшем Бучанский горсовет принял ряд решений об отведении в частную собственность земель Бучанской лесной дачи общей площадью 14 га. В течение 2011–2012 годов эти земельные участки были проданы одному физическому лицу, а в 2013-м новый владельц объединил их в один земельный участок площадью 14 га.
"Наші гроші" сообщали, что владельцем стал житель Винницкой области Василий Кирган – дед Игоря Калетника.
После Революции достоинства суд в 2015 году постановил, что участок незаконно выбыл из лесного фонда и был отнесен к землям жилищной и общественной застройки и его нужно вернуть в госсобственность. Мать Калетника Галина подала апелляцию.
По итогу пяти лет судебной тяжбы суд решил вернуть участок Галине Калетник. Фирсов отмечает, что сразу после решения суда Игорь Калетник переоформил землю на себя.
Он также отметил, что решение суда не публиковали в Едином реестре судебных решений, пока он не подал в Верховный Суд соответствующий запрос.
Калетник с 2010-го по 2012 год возглавлял Государственную таможенную службу Украины, в 2012–2014 годах был депутатом Верховной Рады, где занимал пост первого вице-спикера.
В декабре 2014-го он был объявлен в розыск Генпрокуратурой по подозрению в организации подложного голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, ему предъявили подозрение в злоупотреблении властью и служебном подлоге. По данным правоохранителей, он скрывается в России с октября 2014 года.
Генпрокуратура ходатайствовала о задержании Калетника для избрания меры пресечения в декабре 2017 года, однако Печерский райсуд отказался удовлетворить прошение. ГПУ оспорила решение в апелляционной инстанции, но суд жалобу отклонил.
31 августа 2019 года Генеральная прокуратура Украины решила закрыть уголовное производство против Калетника в связи с "отсутствием в его действиях состава преступления".