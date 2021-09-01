Глава таможни времен Януковича через суд вернул себе 14 га леса под Киевом

В 2015 году суд признал, что земля попала в собственность Калетника незаконно Фото: wikipedia.org

История с этой землей началась в 2002 году, когда Бучанский поселковый совет принял решение, согласно которому 890 га Бучанской лесной дачи были отнесены к землям жилищной и общественной застройки.

Через два года, 22 октября 2004 года, Киевоблсовет установил границы Бучи. В эту площадь также вошли земли Бучанской лесной дачи. Таким образом земли были переведены из госсобственности в коммунальную, закреплены в границах Бучи, а их назначение было изменено.

В дальнейшем Бучанский горсовет принял ряд решений об отведении в частную собственность земель Бучанской лесной дачи общей площадью 14 га. В течение 2011–2012 годов эти земельные участки были проданы одному физическому лицу, а в 2013-м новый владельц объединил их в один земельный участок площадью 14 га.

"Наші гроші" сообщали, что владельцем стал житель Винницкой области Василий Кирган – дед Игоря Калетника.

После Революции достоинства суд в 2015 году постановил, что участок незаконно выбыл из лесного фонда и был отнесен к землям жилищной и общественной застройки и его нужно вернуть в госсобственность. Мать Калетника Галина подала апелляцию.

По итогу пяти лет судебной тяжбы суд решил вернуть участок Галине Калетник. Фирсов отмечает, что сразу после решения суда Игорь Калетник переоформил землю на себя.

Он также отметил, что решение суда не публиковали в Едином реестре судебных решений, пока он не подал в Верховный Суд соответствующий запрос.