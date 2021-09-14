В Гослесагентстве рассказали, когда в Украине могут отменить мораторий на экспорт леса

Ажиотажный спрос на украинскую древесину не ожидается, считают в Гослесагентстве Фото: depositphotos.com

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", – сказал он.

В Украине фактически работают по европейским ценам, поэтому ажиотажного спроса на древесину со стороны экспортеров не ожидается, добавил глава Гослесагентства.

По его словам, украинский рынок леса интересовал ранее иностранцев из-за дешевой нелегальной древесины, но сейчас такой ситуации уже нет.

"Нашим переработчикам стоит задуматься над развитием бизнеса и усилением конкурентоспособности. Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции", – подчеркнул Болоховец.