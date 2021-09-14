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В Гослесагентстве рассказали, когда в Украине могут отменить мораторий на экспорт леса

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Ажиотажный спрос на украинскую древесину не ожидается, считают в Гослесагентстве
Ажиотажный спрос на украинскую древесину не ожидается, считают в Гослесагентстве
Фото: depositphotos.com

Закон о рынке древесины в Украине могут принять до конца года, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 14 сентября.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", – сказал он.

В Украине фактически работают по европейским ценам, поэтому ажиотажного спроса на древесину со стороны экспортеров не ожидается, добавил глава Гослесагентства.

По его словам, украинский рынок леса интересовал ранее иностранцев из-за дешевой нелегальной древесины, но сейчас такой ситуации уже нет.

"Нашим переработчикам стоит задуматься над развитием бизнеса и усилением конкурентоспособности. Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции", – подчеркнул Болоховец.

Контекст:

С 1 января 2016 года в Украине действует мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде. Его утвердил бывший президент Украины Петр Порошенко на срок в 10 лет. ЕС лоббирует отмену этого моратория.

Верховная Рада Украины 3 июля 2018 года усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Теги: бизнес, экспорт, угрозы, контрабанда, Гослесагентство, иностранцы, мораторий, рынок, лес
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