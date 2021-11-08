План Зеленского высадить миллиард деревьев выполнили на 3,6%

Программа стартовала в июне этого года. По состоянию на 8 ноября всего высажено 35 953 712 деревьев на общей площади 6,88 тыс. га.

Фото: zelenakraina.gov.ua

Больше всего деревьев посадили в Житомирской (12,69 млн), Волынской (3,25 млн), Черниговской (2,27 млн), Львовской (2,24 млн), Киевской (2,07 млн) и Ровенской (1,98 млн) областях.

Меньше всего деревьев высажено в Херсонской (19 тыс.) и Николаевской (46 тыс.) областях.

На сайте проекта отмечают, что высаживают деревья весной и осенью, когда у растений нет листьев и они находятся "в пониженной активности физиологических процессов".

"Весенняя посадка обеспечивает лучшую приживаемость и развитие лесных пород. Осенью создание леса проводится на лесокультурных площадях, где весенняя посадка была невозможна из-за погодно-климатических условий", – пояснили на сайте.