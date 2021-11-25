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Государственные лесхозы высадили 40 млн деревьев по программе Зеленского благодаря доходам от биржевой торговли – Болоховец

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Юрий Болоховец: Дышать чистым воздухом, жить в комфортных условиях нужно не только президенту, это нужно всем
Юрий Болоховец: Дышать чистым воздухом, жить в комфортных условиях нужно не только президенту, это нужно всем
Фото: Юрій Болоховець / Facebook

С начала осени государственные лесные хозяйства Украины высадили 40 млн деревьев по всей стране в рамках программы президента Владимира Зеленского "Зеленая страна", рассказал глава Государственного лесного агентства Украины Юрий Болоховец во время пресс-конференции по случаю подписания меморандума о сотрудничестве с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Трансляцию вела Нацкомиссия в своем Facebook. Болоховец отметил, что на реализацию программы была направлена значительная часть дополнительных прибылей, которые лесхозы получили благодаря продажам леса на биржах.

"Сегодня мы видим качественные изменения в торговле древесиной на лицензированных биржах. Предприятиями отрасли за 10 месяцев 2021 года получено доходов на 6,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период [прошлого года]. Мы рады, что регулятор рынка капитала и товарных рынков разделяет наш подход к охране и устойчивому развитию лесного хозяйства Украины", – отметил Болоховец.

С июля по ноябрь 2021 года государственные лесные хозяйства получили 1,1 млрд грн. дополнительной прибыли благодаря продаже необработанной древесины на биржевых торгах, сообщил он. Общая стоимость реализованной с июля по ноябрь древесины составила 8,3 млрд грн – на 3,6 млрд грн больше, чем за такой же период прошлого года. По словам главы Гослесагентства, за часть денег, полученных от торговли древесиной на организованных рынках, уже удалось высадить 40 млн новых деревьев.

"Да, задача сложная, но это абсолютно реально. И к этому должны приобщиться все лесопользователи, владельцы лесов или небольших парков. Даже каждый гражданин может взять и посадить дерево на приусадебном участке. Дышать чистым воздухом, жить в комфортных условиях нужно не только президенту, это нужно всем", – подытожил Болоховец.

Контекст:

7 июня в Украине стартовал проект по увеличению площади лесов "Зеленая страна". Зеленский заявлял, что в ближайшие три года в стране планируют высадить 1 млрд деревьев.

Болоховец в сентябре представил дорожную карту этой программы президента.

"Миллиард деревьев – это абсолютно реальная задача, которую поставил нам президент. Всего за несколько месяцев мы провели очень большую работу для запуска этой программы. Запустили процесс создания мощной базы по выращиванию качественных саженцев деревьев, адаптированных под новые климатические условия. Договорились с местной властью о передаче нам территорий под высадку лесов. Сформировали финансовую модель программы. И теперь создали четкую и подробную дорожную карту облесения для каждого региона и каждой области", – отметил руководитель Гослесагентства.

Теги: доходы, прибыль, биржа, Владимир Зеленский, Гослесагентство, финансы, деревья, лес, продажа, Юрий Болоховец
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