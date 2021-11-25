Государственные лесхозы высадили 40 млн деревьев по программе Зеленского благодаря доходам от биржевой торговли – Болоховец

Юрий Болоховец: Дышать чистым воздухом, жить в комфортных условиях нужно не только президенту, это нужно всем Фото: Юрій Болоховець / Facebook

"Сегодня мы видим качественные изменения в торговле древесиной на лицензированных биржах. Предприятиями отрасли за 10 месяцев 2021 года получено доходов на 6,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период [прошлого года]. Мы рады, что регулятор рынка капитала и товарных рынков разделяет наш подход к охране и устойчивому развитию лесного хозяйства Украины", – отметил Болоховец.

С июля по ноябрь 2021 года государственные лесные хозяйства получили 1,1 млрд грн. дополнительной прибыли благодаря продаже необработанной древесины на биржевых торгах, сообщил он. Общая стоимость реализованной с июля по ноябрь древесины составила 8,3 млрд грн – на 3,6 млрд грн больше, чем за такой же период прошлого года. По словам главы Гослесагентства, за часть денег, полученных от торговли древесиной на организованных рынках, уже удалось высадить 40 млн новых деревьев.

"Да, задача сложная, но это абсолютно реально. И к этому должны приобщиться все лесопользователи, владельцы лесов или небольших парков. Даже каждый гражданин может взять и посадить дерево на приусадебном участке. Дышать чистым воздухом, жить в комфортных условиях нужно не только президенту, это нужно всем", – подытожил Болоховец.