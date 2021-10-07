Всеукраинская экологическая лига поддержала план главы Гослесагентства Болоховца

В организации отметили, что необходимо "обеспечить охрану и сохранить генетическое разнообразие лесных экосистем, своевременно применить биологические методы борьбы с болезнями и вредителями леса, способствовать естественному возобновлению главных лесообразующих пород".

"Эксперты Всеукраинской экологической лиги подчеркнули, что в процессе реализации программы президента Владимира Зеленского "Зеленая страна" необходимо учитывать географические особенности местности при выборе пород деревьев, погодные условия во время их высадки, технологию посадки и особенности ухода за саженцами в будущем", – сказала Тимочко.

Она добавила, что Всеукраинская экологическая лига подготовила предложения и уточнения в дорожную карту облесения, которая опубликована на сайте Гослесагентства. Отдельное внимание эксперты предлагают уделить сохранению остатков степей на юге и востоке Украины.

"Мы убеждены, чтобы противодействовать глобальным изменениям климата, необходимо осуществить меры по выводу значительной части распаханных земель из сельскохозяйственного возделывания через залужение и ревитализацию. Это будет в разы дешевле, эффективнее и безопаснее, потому что в случае пожара степь все же способна возродиться сама на юге Украины, а леса после пожаров надо высаживать снова и снова", – отмечают экологи.

Тимочко заявила, что глава Гослесагентства четко и профессионально сформулировал задачи по реализации программы президента.

"Могу отметить очень высокий профессиональный уровень главы Гослесагентства Украины Юрия Болоховца. Его современное видение путей реформирования и сбалансированного развития лесного хозяйства, понимание необходимости повышения эффективности управления лесным хозяйством, четко сформированные задачи реализации президентской программы "Зеленая страна", готовность к внедрению принципов устойчивого лесопользования и экосистемного подхода дают основание надеяться на быстрые и положительные изменения", – подчеркнула она.