Дорожная карта программы президента подготовлена главой Гослесагентства Болоховцом качественно и грамотно – председатель профильного комитета Рады

"Дорожная карта программы президента уже подготовлена, и нам следует четко и неуклонно идти по этому плану. Я полностью согласен с планами, которые были озвучены председателем Гослесагентства, направлениями для высадки лесов. Стратегия реализации проекта сформирована им грамотно и качественно, – подчеркнул политик. – К счастью, мы с руководством Гослесагентства на одной волне – у нас общие приоритеты и общие цели. Недавно мы отстояли и помогли провести через Кабмин увеличение процента прибыли лесных хозяйств, который остается в отрасли, с обязательством 70% средств направлять на материально-техническое развитие и природоохранные мероприятия. Это и доверие команде агентства, и своеобразный карт-бланш, который, надеюсь, используют, как надо".

Бондаренко заявил, что Гослесагентство качественно выполнило задание Кабмина и в 2021 году впервые все торги необработанной древесиной организованы на электронных аукционах.

На вопрос журналиста об условиях конкурса на должность главы Гослесагентства, который объявило правительство, Бондаренко заявил, что на этом посту должен быть лидер отрасли.

"Гослесагентство – очень сложный механизм. Это огромная инерционная система, которая формировалась многие десятилетия... Глава агентства – это лидер отрасли. Он должен иметь авторитет и восприниматься коллективом. Должен в совершенстве знать профессию. Именно опыт, знания не только области, но и людей, работающих в отрасли, позволят проводить те реформы, которые мы инициируем. Три основных требования к руководителю лесагентства. Первое – профильное образование, потому что в области ценят людей, которые понимают, о чем говорят, разбираются в деталях и четко видят, кто работает на совесть, а кто хитрит. Второе – опыт управленческий и опыт работы в лесу, понимание того, как посадить, вырастить и сохранить лес. Третье – уважение и безупречная репутация", – сообщил Бондаренко.