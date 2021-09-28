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ПОЛИТИКА

Дорожная карта программы президента подготовлена главой Гослесагентства Болоховцом качественно и грамотно – председатель профильного комитета Рады

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Олег Бондаренко (слева): Глава агентства это лидер отрасли. Он должен иметь авторитет и восприниматься коллективом
Олег Бондаренко (слева): Глава агентства – это лидер отрасли. Он должен иметь авторитет и восприниматься коллективом
Фото: delo.ua

Если в Украине план президента Владимира Зеленского по высадке миллиарда деревьев за три года будет реализовываться по дорожной карте, представленной главой Государственного агентства лесных ресурсов Юрием Болоховцом, то его реально осуществить, заявил в интервью изданию "Дело" нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по экополитике и природопользованию Олег Бондаренко.

"Дорожная карта программы президента уже подготовлена, и нам следует четко и неуклонно идти по этому плану. Я полностью согласен с планами, которые были озвучены председателем Гослесагентства, направлениями для высадки лесов. Стратегия реализации проекта сформирована им грамотно и качественно, – подчеркнул политик. – К счастью, мы с руководством Гослесагентства на одной волне – у нас общие приоритеты и общие цели. Недавно мы отстояли и помогли провести через Кабмин увеличение процента прибыли лесных хозяйств, который остается в отрасли, с обязательством 70% средств направлять на материально-техническое развитие и природоохранные мероприятия. Это и доверие команде агентства, и своеобразный карт-бланш, который, надеюсь, используют, как надо".

Бондаренко заявил, что Гослесагентство качественно выполнило задание Кабмина и в 2021 году впервые все торги необработанной древесиной организованы на электронных аукционах.

На вопрос журналиста об условиях конкурса на должность главы Гослесагентства, который объявило правительство, Бондаренко заявил, что на этом посту должен быть лидер отрасли.

"Гослесагентство – очень сложный механизм. Это огромная инерционная система, которая формировалась многие десятилетия... Глава агентства – это лидер отрасли. Он должен иметь авторитет и восприниматься коллективом. Должен в совершенстве знать профессию. Именно опыт, знания не только области, но и людей, работающих в отрасли, позволят проводить те реформы, которые мы инициируем. Три основных требования к руководителю лесагентства. Первое – профильное образование, потому что в области ценят людей, которые понимают, о чем говорят, разбираются в деталях и четко видят, кто работает на совесть, а кто хитрит. Второе – опыт управленческий и опыт работы в лесу, понимание того, как посадить, вырастить и сохранить лес. Третье – уважение и безупречная репутация", – сообщил Бондаренко.

Контекст:

15 сентября Кабмин объявил конкурс на должность главы Гослесагентства. Предыдущего председателя ведомства Василия Кузевича правительство уволило по согласованию сторон в январе, тогда же Кабмин проголосовал за назначение замглавы Гослесагентства Юрия Болоховца временно исполняющим обязанности председателя.

7 июня в Украине стартовал проект по увеличению площади лесов "Зеленая страна". Зеленский заявлял, что в ближайшие три года в стране планируют высадить 1 млрд деревьев.

Болоховец представил дорожную карту для этой программы. "Наибольшее внимание – югу страны, который в результате изменения климата со временем может превратиться в пустыню. За три года мы создадим в южных областях мощный зеленый щит, который восстановит историческую экосистему", – сообщил глава Гослесагентства.

В Украине леса занимают 16% территории страны, сообщало 2 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. "По европейским рекомендациям оптимальным является показатель не менее 20%. Для этого в Украине необходимо создать более 2 млн гектаров новых лесов", – писало ведомство.

В министерстве отметили, что увеличение лесистости Украины является одной из задач, прописанных в стратегии экологической политики страны на период до 2030 года.

Теги: экология, Гослесагентство, дорожная карта, реформа, деревья, лес, Олег Бондаренко, Юрий Болоховец
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