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Глава Гослесагентства Болоховец: В центре страны самую масштабную высадку проведем в Житомирской области – 117 млн деревьев

Юрий Болоховец: Мы открыты к предложениям и инициативам при наличии дополнительных территорий объем высадки может будет увеличен
Юрий Болоховец: Мы открыты к предложениям и инициативам – при наличии дополнительных территорий объем высадки может будет увеличен
Фото: Юрій Болоховець / Facebook

Руководитель Гослесагентства Юрий Болоховец представил дорожную карту программы президента Владимира Зеленского "Зеленая страна". Об этом он написал 22 сентября в своем Facebook.

"Наибольшее внимание – югу страны, который в результате изменения климата со временем может превратиться в пустыню. За три года мы создадим в южных областях мощный зеленый щит, который восстановит историческую экосистему", – сообщил Болоховец.

Он рассказал, что в Одесской и Херсонской областях будет высажено более 90 и 85 млн деревьев соответственно. В Запорожской, Николаевской, Днепропетровской – более 43, 57 и 45 млн.

"В центре страны самую масштабную высадку деревьев проведем в Житомирской области. В прошлые годы лесные пожары уничтожили здесь тысячи гектаров леса. Только на пожарищах Житомирской области высадим более 18 млн деревьев. В целом за три года – более 117 млн деревьев", – отметил руководитель Гослесагентства.

В Карпатах за три года Гослесагентство планирует высадить больше 47 млн деревьев. Воспроизводство лесов региона, добавил Болоховец, значительно ускорится и в результате отказа от сплошных рубок.

Основная цель на востоке Украины – восстановить уничтоженные леса в Луганской области, сообщил он: регион потерял значительную часть лесного фонда в результате мощных пожаров. На пожарищах области Болоховец планирует высадить более 91 млн деревьев, за три года суммарно в регионе будет высажено более 182 млн новых деревьев.

По словам Болоховца, дорожная карта согласована с региональными и местными руководителями лесного агентства. У каждого есть задачи по высадке – каждый знает, сколько должен высадить в следующем году и через год. Для каждого руководителя лесного хозяйства области пошаговое выполнение задания президента – это личный KPI, подчеркнул руководитель.

В ближайшее время Болоховец планирует провести обсуждение дорожной карты с представителями регионов – председателями облгосадминистраций и местными депутатами.

"Мы открыты к предложениям и инициативам – при наличии дополнительных территорий объем высадки может быть увеличен. Миллиард деревьев – это абсолютно реальная задача, которую поставил нам президент. Всего за несколько месяцев мы провели очень большую работу для запуска этой программы. Запустили процесс создания мощной базы по выращиванию качественных саженцев деревьев, адаптированных под новые климатические условия. Договорились с местной властью о передаче нам территорий под высадку лесов. Сформировали финансовую модель программы. И теперь создали четкую и подробную дорожную карту облесения для каждого региона и каждой области", – отметил руководитель Гослесагентства.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1605663889777894&id=100010028957829

Контекст:

В Украине леса занимают 16% территории страны, сообщило 2 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. "По европейским рекомендациям оптимальным является показатель не менее 20%. Для этого в Украине необходимо создать более 2 млн гектаров новых лесов", – пишет ведомство.

В министерстве отметили, что увеличение лесистости Украины является одной из задач, прописанных в стратегии экологической политики страны на период до 2030 года.

7 июня в Украине стартовал проект по увеличению площади лесов "Зеленая страна". Зеленский заявлял, что в ближайшие три года в стране планируют высадить 1 млрд деревьев.

Теги: экология, лесные пожары, Гослесагентство, деревья, Юрий Болоховец
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