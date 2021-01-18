Кабмин Украины уволил председателя Гослесагентства

Кабмин уволил председателя Гослесагентства Украины Василия Кузьовича по согласованию сторон, заявил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Кабмин провел кадровые перестановки в Гослесагентстве Украины

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Кабинет Министров Украины уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузьовича. Об этом 18 января в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан. По его словам, Кузьовича уволили по согласованию сторон. Также на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин проголосовал за назначение замглавы Гослесагентства Юрия Болоховца временно исполняющим обязанности председателя госагентства. https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/472758130783831 Кабинет Министров назначил Кузьовича руководителем Государственного агентства лесных ресурсов 15 июля 2020 года. До назначения главой Гослесагентства Кузьович работал директором ГП "Национальные инновационные проекты". Болоховец до назначения заместителем председателя госагентства работал директором ГП "Нежинское лесное хозяйство".