Кабмин Украины назначил нового руководителя Гослесагентства

Главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины стал Василий Кузьович, его заместителем назначен Юрий Болоховец.

Кабинет Министров Украины назначил нового руководителя Государственного агентства лесных ресурсов, им стал Василий Кузьович, об этом сообщил 15 июля в Facebook народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

До назначения главой Гослесагенства Кузьович работал директором ГП "Национальные инновационные проекты".

Заместителем главы Гослесагенства назначен Юрий Болоховец, ранее он работал директором ГП "Нежинское лесное хозяйство".

Кабинет Министров Украины уволил экс-руководителя Госагентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого 1 июля. Чиновника был уволен на основании ч. 1 ст. 87¹ закона "О государственной службе". В этой статье говорится, что "основанием для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения является сокращение численности или штата госслужащих, сокращение должности госслужбы в результате изменения структуры или штатного расписания государственного органа без сокращения численности или штата, реорганизация госоргана".