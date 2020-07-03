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Кабмин Украины уволил руководителей Укртрансбезопасности и Гослесагентства

Глава Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Александр Погорелый и руководитель Госагентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий были уволены на заседании Кабинета Министров, которое состоялось 1 июля.

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Кабмин уволил руководителей двух ведомств
Кабмин уволил руководителей двух ведомств
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины уволил Александра Погорелого с должности главы Госслужбы по безопасности на транспорте, Андрея Заблоцкого – с поста руководителя Государственного агентства лесных ресурсов. Распоряжения №788-р и №808-р опубликованы на сайте правительства.

Решения были приняты на заседании Кабмина 1 июля. Оба чиновника уволены на основании ч. 1 ст. 87¹ закона "О государственной службе". В этой статье говорится, что "основанием для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения является сокращение численности или штата госслужащих, сокращение должности госслужбы в результате изменения структуры или штатного расписания государственного органа без сокращения численности или штата, реорганизация госоргана".

И Заблоцкий, и Погорелый были назначены на должности в конце 2019 года Кабинетом Министров Алексея Гончарука.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Гослесагентство, Укртрансбезопасность, Александр Погорелый, Андрей Заблоцкий
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