Госбюро расследований проводит обыски в Гослесагентстве и лесхозе в Житомирской области

Четырем чиновникам государственного предприятия "Олевское лесное хозяйство" в Житомирской области сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем лесничим государственного предприятия "Олевское лесное хозяйство" в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах.

"По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На лесных участках, которые отводились в рубки, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. В дальнейшем она была незаконно вырублена и реализована за наличные средства субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, ущерб государству составил более 6 млн грн.

В ведомстве сообщили, что совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводят 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также по местам проживания должностных лиц государственной лесной охраны и предпринимателей-лесозаготовителей.

Во время обыска территории одной из лесопереработок было обнаружено 600 м³ распиленной сосны без документов о ее происхождении, пишет пресс-служба ведомства.