ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины предложил создать фонд возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений

Предполагается, что фонд возмещения ущерба пострадавшим от насильственных уголовных преступлений будет финансироваться за счет специального фонда госбюджета. Минимальная сумма возмещения должна составлять не менее 40% от прожиточного минимума на 1 января соответствующего года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин направит на рассмотрение Рады законопроект о создании фонда возмещения ущерба пострадавшим от насильственных преступлений
Кабмин направит на рассмотрение Рады законопроект о создании фонда возмещения ущерба пострадавшим от насильственных преступлений
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров на заседании 15 июля поддержал пакет законопроектов, которые среди прочего предусматривают создание фонда для возмещения ущерба пострадавшим от насильственных уголовных правонарушений, сообщила пресс-служба правительства.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что сегодня украинским законодательством предусмотрено право потерпевшего предъявить иск к человеку, совершившему против него уголовное преступление.

"Однако на практике это создает достаточно сложную систему процессуальных отношений, при этом наличие обвинительного приговора и решения об удовлетворении гражданского иска еще не является гарантией того, что потерпевший получит адекватную компенсацию, поскольку реальное взыскание ущерба с осужденного, как правило, растягивается на годы и бывает нерегулярным. Еще более проблематичным является возмещение ущерба по уголовным делам, по которым производство остановлено и не установлена личность преступника. Учитывая эту ситуацию, логичным является предоставление пострадавшему от насильственного уголовного преступления финансовой помощи от государства, как это происходит в развитых странах (например, в Бельгии, Нидерландах, Канаде, США, Швеции)", – сказал он.

Поддержанный правительством пакет законопроектов предусматривает, что потерпевший имеет право на возмещение ущерба в связи с потерей заработка вследствие насильственного уголовного правонарушения, на возмещение расходов на медицинские услуги. Получение выплат из госфонда будет гарантировано также в случаях, если подозреваемый был освобожден от уголовной ответственности.

Предполагается, что фонд возмещения ущерба будет финансироваться за счет поступлений в специальный фонд госбюджета от исполнения наказаний в виде штрафов, исправительных работ, сбора на возмещение ущерба, причиненного насильственными уголовными преступлениями, и возвращенных в доход государства в порядке регресса средств, которые были выплачены пострадавшим. Минимальная сумма возмещения, согласно проекту, должна составлять не менее 40% от прожиточного минимума на 1 января соответствующего года.

По прогнозам Минюста, ежегодно в Украине на возмещение будут претендовать около 24 тыс. человек.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Минюст, законопроект, ущерб, выплаты, Денис Малюська, Кабмин, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Вы меня танком от него не уберете". Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей замене
"Вы меня танком от него не уберете". Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей замене
"Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу". Каменских рассказала о своем новом увлечении
"Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу". Каменских рассказала о своем новом увлечении
  У телеведущей Падалко выпал зуб во время прямого эфира. Видео
  У телеведущей Падалко выпал зуб во время прямого эфира. Видео
Названа причина смерти актрисы Наи Риверы на озере Пиру
Названа причина смерти актрисы Наи Риверы на озере Пиру
"Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами". Фреймут рассказала, какой должна быть настоящая панна
"Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами". Фреймут рассказала, какой должна быть настоящая панна
"Это секс". "Холостячка" Мишина из шатенки превратилась в блондинку
"Это секс". "Холостячка" Мишина из шатенки превратилась в блондинку
"Могу даже начать заикаться". Dantes рассказал, что мешает его красноречию
"Могу даже начать заикаться". Dantes рассказал, что мешает его красноречию
  Past Life. Селена Гомес и Тревор Дэниэл выпустили клип о социальном дистанцировании. Видео
  Past Life. Селена Гомес и Тревор Дэниэл выпустили клип о социальном дистанцировании. Видео
Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт в Киеве
Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт в Киеве
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Важно не залипать на прошлом". Каминская показала эксперименты с внешностью
"Важно не залипать на прошлом". Каминская показала эксперименты с внешностью
"Чистое удовольствие". Хименес-Браво показал, чем занимается летним утром
"Чистое удовольствие". Хименес-Браво показал, чем занимается летним утром
"Вот это будут танцы!" Названо имя первого звездного участника шоу "Танцы со звездами"
"Вот это будут танцы!" Названо имя первого звездного участника шоу "Танцы со звездами"
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS