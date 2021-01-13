Браконьеры на праздники спилили в Украине около двух тысяч елок

В Гослесагентстве напомнили, что законно добытые елки продают со специальными бирками, которые позволяют отследить происхождение растения.

Гослесагентство на праздники продало почти 475 тыс. новогодних елок Фото: dklg.kmu.gov.ua

Инспекторы Гослесагентства Украины смогли обнаружить 1932 елки, незаконно срубленных браконьерами. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Сообщается, что браконьеры нанесли вред лесам на сумму 873 тыс. грн. На совместных рейдах лесной охраны, Нацполиции и экологической инспекции составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн.

В Гослесагентстве напомнили, что законно добытые елки продают со специальными бирками, которые позволяют отследить происхождение растения.

"Отметим, что лесхозы Гослесагентства заготавливают новогодние елки из специальных плантаций или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие меры не наносят вред лесу", – добавили в агентстве.

В течение новогоднего периода предприятия, координируемые Гослесагентством, реализовали почти 475 тыс. хвойных деревьев на сумму более 39 млн грн.