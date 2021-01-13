Браконьеры на праздники спилили в Украине около двух тысяч елок

Инспекторы Гослесагентства Украины смогли обнаружить 1932 елки, незаконно срубленных браконьерами. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.
Сообщается, что браконьеры нанесли вред лесам на сумму 873 тыс. грн. На совместных рейдах лесной охраны, Нацполиции и экологической инспекции составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн.
В Гослесагентстве напомнили, что законно добытые елки продают со специальными бирками, которые позволяют отследить происхождение растения.
"Отметим, что лесхозы Гослесагентства заготавливают новогодние елки из специальных плантаций или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие меры не наносят вред лесу", – добавили в агентстве.
В течение новогоднего периода предприятия, координируемые Гослесагентством, реализовали почти 475 тыс. хвойных деревьев на сумму более 39 млн грн.