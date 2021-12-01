У руководства Гослесагенства провели обыски по делу о краже более 160 млн грн – эксперт

"Когда президент Владимир Зеленский анонсировал посадку миллиарда деревьев в Украине, большинство экспертов скептически отнеслись к этому прожекту. И это неудивительно, ведь, то что происходит в Гослесагентстве сейчас, свидетельствует о том, что задача главы государства вряд ли не будет выполнена. Да и в принципе, кадровая политика Банковой в этой сфере вызывает беспокойство относительно будущего нынешних лесов в стране. Новоиспеченный глава Гослесагентства Юрий Болоховец – пример "успешного" чиновника. Ради его избрания трижды отменялся конкурс – очевидно потому, что он не мог в нем победить... Но в конце концов, 3 ноября, буквально перед своим увольнением глава Минэкологии Роман Абрамовский все-таки подписал его переназначение. И это была ошибка", – считает Гаврилечко.

Политолог напомнил, что до переназначения главу Гослесагенства по "коронавирусным" правилам назначили без конкурса с трехмесячным испытательным сроком, это произошло в феврале 2021 года.

"Не прошло и месяца, и у Болоховца, точнее не у него самого, а у его рабочего окружения начались сложности. Так, по не сильно афишируемой но и не скрываемой особо информации, в четверг, 25 ноября, у руководства Гослесагенства проходили обыски – и дома, и на работе. Скорее всего, причина подобного внимания правоохранителей к Гослесагенству в том, что вокруг Болоховца собрались э… крайне одиозные персонажи. Среди которых отдельно стоит выделить его внештатного советника – Богдана Бондаренко. Не исключено, что это ключевая фигура, через которую координируются действия "черных лесников", действующих по всей территории страны. Впрочем, доказывать это – дело прокуратуры. Также одной из наиболее противоречивых фигур рядом с главой Гослезагенства является руководитель Житомирского областного лесагентства Виктор Сахнюк. У Бондаренко, Сахнюка, а также руководителей областных управлений и проводили "маски-шоу", – сообщил эксперт.

По его информации, речь идет о продаже леса по заниженной цене.

"Упомянутые выше обыски, по имеющейся информации, касались дела о краже более 160 миллионов гривен. При этом, руководство Житомирского, Черниговского, Сумского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства подозревается в том, что они через частников продавали лес по заниженной цене. За что получали свой профит от каждой мини-схемы в размере, примерно, от $2 до $4 тысяч. Вроде и суммы небольшие, но так ведь и схем было, очевидно, не одна-две… На чем еще могли "зарабатывать" фигуранты со товарищи, помимо занижения цен при продаже леса? Ответ напрашивается сам собой: на незаконной вывозке ценных пород и нелегальной заготовке древесины. Да, чуть не забыл, еще одним из способов заработка "черных лесников" является фабрикование "левых" сертификатов происхождения – для экспорта нелегального леса, абсолютно незаконно спиленного и, по сути, "спионеренного" у государства", – объяснил политолог.

Гаврилечко подчеркнул, что на восполнение потерянного леса приходится тратить бюджетные деньги.

"Как тут не вспомнить о том, что в следующем году государственный бюджет будет стильно дефицитным. Дыры в главном финансовом документе страны на 2022 год будут достигать десятков и сотен миллиардов. И можно только догадываться, сколько средств уходит по карманам руководителей государственных компаний, занимающихся лесным хозяйством и сколько теряет бюджет от наличия "левого" экспорта и, что немаловажно, необходимости тратить ресурсы на восполнение того, то потеряно вследствие незаконных вырубок леса. Миллиард деревьев сам себя не посадит. И саженцы даром и "на шару" не вырастут", – подытожил он.