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Экспорт металлолома из Украины в 2021 году вырос в денежном выражении в 25 раз

В 2020 году Украина сократила экспорт металлолома на 15,1%
В 2020 году Украина сократила экспорт металлолома на 15,1%
Фото: depositphotos.com

С января по ноябрь этого года украинские предприятия в январе-ноябре текущего года увеличили в денежном выражении экспорт лома черных металлов в 24,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $211,92 млн с $8,55 млн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на предварительную обобщенную статистику Государственной таможенной службы. Экспорт в ноябре этого года составил $16,17 млн, в ноябре прошлого – $352,34 тыс.

"В то же время в январе-ноябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в денежном выражении на 88% – до $40,91 млн, в ноябре было ввезено лома на $3,47 млн", – отмечает агентство.

"Интерфакс-Украина" подчеркивает, что при этом в 2020 году Украина сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% – до $9,491 млн. В 2020 году страна сократила и импорт металлолома: в натуральном выражении на 47,1%, до 26,431 тыс. тонн, в денежном выражении – на 24%, до $26,033 млн.

Контекст:

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал "Минпром" со ссылкой на данные Гостаможни.

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

В июне 2021 года объединение "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Экспортная пошлина сейчас составляет $58, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет", – отмечал глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома из ЕС в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Министерство экономики 30 сентября опубликовало проект постановления Кабинета Министров о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома. Минэкономики также направило в Кабмин разработанный в ведомстве законопроект о повышении вывозной пошлины на лом черных металлов с действующей в настоящее время €58 за тонну до €200 за тонну, об этом сообщили 2 ноября в Facebook ассоциации "Втормет".

Теги: экономика, импорт, цены, экспорт, пошлины, металлургия, металлолом
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