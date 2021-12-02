Экспорт металлолома из Украины в 2021 году вырос в денежном выражении в 25 раз

"В то же время в январе-ноябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в денежном выражении на 88% – до $40,91 млн, в ноябре было ввезено лома на $3,47 млн", – отмечает агентство.

"Интерфакс-Украина" подчеркивает, что при этом в 2020 году Украина сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% – до $9,491 млн. В 2020 году страна сократила и импорт металлолома: в натуральном выражении на 47,1%, до 26,431 тыс. тонн, в денежном выражении – на 24%, до $26,033 млн.