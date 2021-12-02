Экспорт металлолома из Украины в 2021 году вырос в денежном выражении в 25 раз

"В то же время в январе-ноябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в денежном выражении на 88% – до $40,91 млн, в ноябре было ввезено лома на $3,47 млн", – отмечает агентство.
"Интерфакс-Украина" подчеркивает, что при этом в 2020 году Украина сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% – до $9,491 млн. В 2020 году страна сократила и импорт металлолома: в натуральном выражении на 47,1%, до 26,431 тыс. тонн, в денежном выражении – на 24%, до $26,033 млн.
В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал "Минпром" со ссылкой на данные Гостаможни.
Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.
В июне 2021 года объединение "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.
"Экспортная пошлина сейчас составляет $58, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет", – отмечал глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.
"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома из ЕС в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.
Министерство экономики 30 сентября опубликовало проект постановления Кабинета Министров о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома. Минэкономики также направило в Кабмин разработанный в ведомстве законопроект о повышении вывозной пошлины на лом черных металлов с действующей в настоящее время €58 за тонну до €200 за тонну, об этом сообщили 2 ноября в Facebook ассоциации "Втормет".