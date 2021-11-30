Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal — эколог

В Украине 95% стали производится по мартеновской и кислородно-конверторной технологиям, на электродуговые печи приходится меньше 5% Фото: depositphotos.com

"Главная проблема перехода на электродуговые печи в Украине – дефицит металлолома. Евросоюз для реализации программы Green Deal уже начал ограничивать экспорт металлолома, многие страны по всему миру сделали это ранее. Это дает полное право Украине также, если не вовсе запретить вывоз лома, то максимально его ограничить пошлинами. Если металлолом будут вывозить фактически бесконтрольно, как сейчас, наша страна никогда не сможет перейти на экологически приемлемую технологию производства стали. Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal, – сказал эксперт. – Одна тонна переработанного металлолома экономит около 1,5 т железной руды и более 700 кг угля. При этом и мартеновская, и доменная печи генерируют большие объемы парниковых газов — 2500 и 2000 кг СО 2 на одну тонну стали соответственно".

По данным "Апострофа", в Украине 95% стали производится по мартеновской и кислородно-конверторной технологиям, на электродуговые печи приходится меньше 5%.