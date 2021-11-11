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Украина продолжает ускоренно экспортировать металлолом – эксперт

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома
В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома
Фото: depositphotos.com

Темпы экспорта металлолома в Украине не снижаются. Об этом заявил экономический эксперт Валерий Клочок в комментарии "Апострофу".

"В этом году экспортеры украинского металлолома бьют рекорды. Уже из страны вывезено 0,5 млн тонн стратегического сырья. Это в 15 раз больше, чем за тот же период 2020 года. То есть каждая шестая тонна украинского металлолома уже вывезена из страны... Мы уже можем говорить, что экспорт составляет 48 тыс. тонн. Это даже больше, чем в сентябре. Кабинету Министров Украины необходимо срочно остановить бесконтрольный вывоз стального лома, без которого не смогут работать металлургические заводы", – сказал он.

По словам эксперта, в мире наблюдается глобальный дефицит лома и все страны пытаются оставить его у себя.

"Евросоюз до конца года собирается ввести запрет на экспорт металлолома, Россия повышает экспортную пошлину. Ведь это наши соседи, соответственно, крупнейшие импортеры, например, Турция, придут в Украину и еще больше обескровят нашу металлургию", – заявил Клочок.

Он напомнил, что выплавка стали без металлолома невозможна технологически и "украинские металлурги остаются без сырья". По его мнению, ситуация требует неотложной реакции со стороны Кабмина.

"Только временный запрет на экспорт лома или радикальное повышение экспортных пошлин может предотвратить остановку украинской металлургии", – заявил эксперт.

Контекст:

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал "Минпром" со ссылкой на данные Гостаможни.

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

В июне 2021 года объединение "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращалась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

Теги: Украина, экспорт, металлолом
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