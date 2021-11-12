Государству нужно как можно быстрее повысить экспортную пошлину на металлолом, мы опоздали уже минимум на три-четыре месяца – эксперт

Станислав Зинченко: Сейчас действительно лучшим инструментом видится временный запрет, потому что никто не знает, что будет с рынком Фото: nagolos.ua

"Главный принцип экономической безопасности – оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию с мировой конъюнктурой цен. Как эта оперативная реакция будет достигаться? Можно либо постоянно менять размер этой абсолютной пошлины – €50, €100, €150, €200, €250, €300. Либо сегодня временно прекратить экспорт, потому что власти уже опаздывают, уже на три-четыре месяца опаздывают. Необходимо было это сделать три месяца назад, чтобы сбалансировать рынок и убрать дефицит лома", – объяснил Зинченко.

Он подчеркнул, что аналитики давно предупреждали, что мировой рынок вступил в период высоких цен на лом и необходимо оперативно реагировать на ситуацию, поскольку из страны вывозится стратегическое сырье. Но из-за отсутствия мер уже сейчас металлурги столкнулись с дефицитом.

"Сейчас действительно лучшим инструментом видится временный запрет, потому что никто не знает, что будет с рынком. Тем более временные меры – до полугода – возможны в рамках торговых соглашений. Или ввести механизм оперативного реагирования, чтобы можно было в зависимости от цены раз в два месяца или раз в месяц пересматривать экспортную пошлину в абсолютной величине", – сказал Зинченко.