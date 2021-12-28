За сутки от коронавируса умерло 134 украинца

Среди заболевших – 137 детей и 19 медицинских работников.

За прошлые сутки в больницы попали 944 пациента с COVID-19, выздоровело 4789 пациентов, умерло – 134. Сделали 27 декабря 30,4 тыс. тестов.

Сутками ранее в Украине подтвердили 1864 случая заражения коронавирусом при 25,6 тыс. сделанных тестов.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 3 649 236 случаев COVID-19, выздоровело 3 437 528 украинцев, умерло – 95 105.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.