За сутки выздоровело от COVID-19 в два раза больше украинцев, чем заболело

Среди заболевших – 138 детей и 12 медицинских работников.

За прошлые сутки в больницы попали 1053 пациента с COVID-19, выздоровело 4527 пациентов, умерло – 133. Сделали 26 декабря 25,6 тыс. тестов.

Сутками ранее в Украине подтвердили 2810 случаев заражения коронавирусом при 38 тыс. сделанных тестов.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 3 646 988 случаев COVID-19, выздоровело 3 432 739 украинцев, умер – 94 971.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.