Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса

Среди лидеров по смертности от коронавируса в Европе – Россия, Украины и Франция Фото: depositphotos.com

В России умерло 968 человек, Украине – 138, Франции – 96. Также в десятку по смертности в Европе вошли Италия (81), Греция (79), Словакия (62), Германия (56), Болгария и Крит (по 46), Сербия (26).

Фото: worldometers.info

По количеству новых больных в Европе лидировали Франция (27,7 тыс.), Италия (24,9 тыс.) и Россия (23,7 тыс.). Также в десятке Дания (14,2 тыс.), Нидерланды (11,9 тыс.), Ирландия (10,4 тыс.), Германия (10,2 тыс.), Польша (6,3 тыс.), Греция (4 тыс.) и Португалия (3,7 тыс.).