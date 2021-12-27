Украина – вторая в Европе по суточной смертности от коронавируса

В России умерло 968 человек, Украине – 138, Франции – 96. Также в десятку по смертности в Европе вошли Италия (81), Греция (79), Словакия (62), Германия (56), Болгария и Крит (по 46), Сербия (26).
По количеству новых больных в Европе лидировали Франция (27,7 тыс.), Италия (24,9 тыс.) и Россия (23,7 тыс.). Также в десятке Дания (14,2 тыс.), Нидерланды (11,9 тыс.), Ирландия (10,4 тыс.), Германия (10,2 тыс.), Польша (6,3 тыс.), Греция (4 тыс.) и Португалия (3,7 тыс.).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.