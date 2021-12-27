В Беларуси стартовала вакцинация детей от коронавируса

Для вакцинации детей их родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на прививку.
Вакцинацию можно пройти не ранее шести месяцев после перенесенного ребенком COVID-19 и при отсутствии противопоказаний.
Сейчас время для вакцинирования предлагается инактивированная катайская вакцина Verо Cell компании Sinopharm.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным минздрава Беларуси на 26 декабря в стране подтвердили 693,6 тыс. случаев болезни, умерли 5,5 тыс. человек.