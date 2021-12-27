В Беларуси стартовала вакцинация детей от коронавируса

Для вакцинации детей их родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на прививку.

Вакцинацию можно пройти не ранее шести месяцев после перенесенного ребенком COVID-19 и при отсутствии противопоказаний.

Сейчас время для вакцинирования предлагается инактивированная катайская вакцина Verо Cell компании Sinopharm.