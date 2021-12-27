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Перед вакцинацией от коронавируса не нужно делать тест на антитела – Минздрав Украины

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Украинцам, которые переболели COVID-19, все равно нужно привиться
Украинцам, которые переболели COVID-19, все равно нужно привиться
Фото: EPA

В Минздраве Украины заявили, что гражданам, которые переболели COVID-19, все равно необходимо сделать прививки. Об этом написали 27 декабря на странице министерства в Facebook.

"Перед вакцинацией не нужно делать тест на антитела! Надежных данных о том, сколько длится иммунитет после перенесенного СOVID-19, пока нет", – уточнили в посте.

Вакцины уменьшают риск госпитализации и смерти, а также предотвращают тяжелое течение заболевания.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2029248160571612

1 и 2 января 2022 года пункты и центры вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине будут закрыты.

"В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на вакцинацию можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua или через контакт-центр Минздрава по телефону 0-800-60-20-19", – сообщила 22 декабря заместитель главы Минздрава Мария Карчевич.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

По состоянию на 27 декабря первую дозу получили почти 14,6 млн украинцев, две дозы – 13,4 млн.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, иммунитет
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