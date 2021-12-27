Перед вакцинацией от коронавируса не нужно делать тест на антитела – Минздрав Украины

Украинцам, которые переболели COVID-19, все равно нужно привиться Фото: EPA

"Перед вакцинацией не нужно делать тест на антитела! Надежных данных о том, сколько длится иммунитет после перенесенного СOVID-19, пока нет", – уточнили в посте.

Вакцины уменьшают риск госпитализации и смерти, а также предотвращают тяжелое течение заболевания.

1 и 2 января 2022 года пункты и центры вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине будут закрыты.

"В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на вакцинацию можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua или через контакт-центр Минздрава по телефону 0-800-60-20-19", – сообщила 22 декабря заместитель главы Минздрава Мария Карчевич.