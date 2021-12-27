В Украине сделали более 28 млн COVID-прививок

Первую дозу вчера получили 8776 украинцев, вторую – 20 434.

Третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 88 украинцев. Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 178 человек.

На сайте министерства указано, что для прививок 26 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (17 466), Sinovac (6793), Moderna (4183) и AstraZeneca (1034).

С начала вакцинальной кампании 14 592 537 человек получили первую дозу, 13 414 061 – вторую. Дополнительную дозу получили 2110 человек, бустерную дозу – 793 человека. В общей сложности сделали 28 009 499 прививок.