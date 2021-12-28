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За сутки в Украине сделали более 46 тыс. COVID-прививок

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Первую дозу вакцины вчера получили 12 498 украинцев, вторую 33 231
Первую дозу вакцины вчера получили 12 498 украинцев, вторую – 33 231
Фото: EPA

За сутки 27 декабря в Украине сделали 46 024 прививки от коронавирусной инфекции, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу вчера получили 12 498 украинцев, вторую – 33 231

Третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 98 украинцев. Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 197 человек. 

На сайте министерства указано, что для прививок 27 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (26 910), Sinovac (10 357), Moderna (7261) и AstraZeneca (1496).

С начала вакцинальной кампании 14 605 035 человек получили первую дозу, 13 447 292 – вторую. Дополнительную дозу получили 2208 человек, бустерную дозу – 990 человек. В общей сложности сделали 28 055 523 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2031290540367374

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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