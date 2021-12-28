За сутки в Украине сделали более 46 тыс. COVID-прививок

Первую дозу вчера получили 12 498 украинцев, вторую – 33 231.

Третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 98 украинцев. Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 197 человек.

На сайте министерства указано, что для прививок 27 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (26 910), Sinovac (10 357), Moderna (7261) и AstraZeneca (1496).

С начала вакцинальной кампании 14 605 035 человек получили первую дозу, 13 447 292 – вторую. Дополнительную дозу получили 2208 человек, бустерную дозу – 990 человек. В общей сложности сделали 28 055 523 прививки.