В Украине дефицит газа в отопительный сезон без его импорта может превысить 1 млрд м³ – ОГТСУ

"Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021–2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года – 128 млн м³, в феврале – 240 млн м³. Прогнозный дефицит в марте – 1,1 млрд м³. Такая ситуация может привести к ограничению объемов транспортировки газа заказчикам услуг и негативно отразиться на транзитных обязательствах", – отмечается в документе.

В ОГТСУ подчеркнули, что расчет проводили, исходя из того, что в феврале и марте импорт газа составит 225 млн м³ и 265 млн м³.

По итогам совещаний в Минэнерго Украины, импорт газа в январе должен составить 274 млн м³, а в целом в первом квартале 2022 года – 782 млн м³, добавили в ОГТСУ.

Но компания "Нафтогаз України", как и другие трейдеры, пока не забронировала мощности на январь, с чего можно заключить, что НАК не собирается импортировать газ, сказано в письме.

В ноябре 2021 года импорт газа в Украину из Европы по сравнению с октябрем уменьшился на 92%, или на 143 млн м³, и составил 11,6 млн м³, отмечается на сайте ОГТСУ. Всего за 11 месяцев Украина импортировала из Европы 2,547 млрд м³ газа, подчеркнули в компании.

По данным "Оператора ГТС Украины" на 27 декабря, запасы газа в подземных хранилищах страны составляли 14,08 млрд м³.