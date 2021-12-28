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В Украине дефицит газа в отопительный сезон без его импорта может превысить 1 млрд м³ – ОГТСУ

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Импорт газа в первом квартале 2022 года должен составить 782 млн м&sup3;, отметили в ОГТСУ
Импорт газа в первом квартале 2022 года должен составить 782 млн м³, отметили в ОГТСУ
Фото: EPA

Без необходимых объемов импорта дефицит газа в Украине в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд м³. Об этом говорится в письме компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в адрес премьер-министра и министра энергетики, его 28 декабря опубликовало "РБК-Украина".

"Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021–2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года – 128 млн м³, в феврале – 240 млн м³. Прогнозный дефицит в марте – 1,1 млрд м³. Такая ситуация может привести к ограничению объемов транспортировки газа заказчикам услуг и негативно отразиться на транзитных обязательствах", – отмечается в документе.

В ОГТСУ подчеркнули, что расчет проводили, исходя из того, что в феврале и марте импорт газа составит 225 млн м³ и 265 млн м³.

По итогам совещаний в Минэнерго Украины, импорт газа в январе должен составить 274 млн м³, а в целом в первом квартале 2022 года – 782 млн м³, добавили в ОГТСУ.

Но компания "Нафтогаз України", как и другие трейдеры, пока не забронировала мощности на январь, с чего можно заключить, что НАК не собирается импортировать газ, сказано в письме.

В ноябре 2021 года импорт газа в Украину из Европы по сравнению с октябрем уменьшился на 92%, или на 143 млн м³, и составил 11,6 млн м³, отмечается на сайте ОГТСУ. Всего за 11 месяцев Украина импортировала из Европы 2,547 млрд м³ газа, подчеркнули в компании.

По данным "Оператора ГТС Украины" на 27 декабря, запасы газа в подземных хранилищах страны составляли 14,08 млрд м³.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 20.00 28 декабря, цена на газ снизилась и составляет €104,555 за 1 МВт-ч, или около $1256 за 1 тыс. м³.

Глава НАК Юрий Витренко говорил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 23 декабря, что покупать газ зимой "Нафтогаз" будет только в том случае, если сможет продать его дороже.

Теги: Украина, газ, импорт, НАК Нафтогаз, дефицит, отопительный сезон, ГТС, Министерство энергетики, российский газ, Оператор газотранспортной системы Украины, цена на газ, письмо
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