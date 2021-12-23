ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Витренко заявил, что покупать газ зимой "Нафтогаз" будет только в том случае, если сможет продать его дороже

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Витренко отметил, что газ придется покупать
Витренко отметил, что газ придется покупать
Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" не покупает газ из-за его высокой стоимости. Об этом глава компании Юрий Витренко сообщил агентству "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 23 декабря.

"Мы переживаем по поводу наших финансовых результатов. Мы – национальная компания, мы как менеджмент должны обеспечивать ее прибыльность. Если я вижу, что цены сейчас с поставкой весной ниже цен с поставкой зимой, то покупать в разы более дорогой газ я могу только в том случае, если я знаю, что я зимой его продам, причем не в убыток", – сказал он.

По словам главы "Нафтогазу", "покупать сейчас дороже, не понимая, кому такой газ нужен, – это значит умышленно наносить ущерб национальной компании".

"Мое понимание менеджмента заключается в том, что компания, которой я управляю, должна быть прибыльной. Чтобы мы могли решать национальную задачу, чтобы мы могли нашим потребителям обеспечивать безопасность поставок и приемлемую цену, мы должны быть финансово устойчивыми", – объяснил Витренко.

Он подчеркнул, что газ приходится покупать, потому что газа собственной добычи стране не хватит.

"Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере, пока не снизится потребление всех наших клиентов. Наши клиенты сейчас – это фактически все население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго", – отметил Витренко.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Из-за высокой стоимости газа в Украине прогнозировали ряд проблем, в том числе с поставками хлеба и с урожаем в 2022 году.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, дефицит, прибыль, Юрий Витренко, российский газ, цена на газ, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
  "Я ее очень люблю". Исполнитель хита "Гуси" Wellboy назвал Полякову классиком украинской литературы
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"Я долгие годы учила этому своего мужа". Четвертая жена Виктора Павлика заявила, что публичная ссора укрепила их брак
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
"Как богиня среди слуг". 41-летняя Семенович показала грудь и ноги
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Вау! Секси-девочка", "Прямо "мисс Playboy". Голая Саливанчук позировала в ванне
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна – Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (523250)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (226251)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (85426)
4
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (80803)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (79591)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66471)
7
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (48260)
8
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47277)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS