Витренко заявил, что покупать газ зимой "Нафтогаз" будет только в том случае, если сможет продать его дороже

"Мы переживаем по поводу наших финансовых результатов. Мы – национальная компания, мы как менеджмент должны обеспечивать ее прибыльность. Если я вижу, что цены сейчас с поставкой весной ниже цен с поставкой зимой, то покупать в разы более дорогой газ я могу только в том случае, если я знаю, что я зимой его продам, причем не в убыток", – сказал он.

По словам главы "Нафтогазу", "покупать сейчас дороже, не понимая, кому такой газ нужен, – это значит умышленно наносить ущерб национальной компании".

"Мое понимание менеджмента заключается в том, что компания, которой я управляю, должна быть прибыльной. Чтобы мы могли решать национальную задачу, чтобы мы могли нашим потребителям обеспечивать безопасность поставок и приемлемую цену, мы должны быть финансово устойчивыми", – объяснил Витренко.

Он подчеркнул, что газ приходится покупать, потому что газа собственной добычи стране не хватит.

"Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере, пока не снизится потребление всех наших клиентов. Наши клиенты сейчас – это фактически все население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго", – отметил Витренко.