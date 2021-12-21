В Европе цена на российскую нефть впервые с июня упала ниже $70

20 декабря на рынках северо-западной Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморье (cif Augusta) нефть из России подешевела до $67,7 за баррель при том, что 17 декабря она торговалась в среднем по $71,98 за баррель.
Цена на российскую нефть на лондонской бирже ICE 20 декабря снизилась до $69,78 за баррель, 21 декабря она продается по цене $71,6 за баррель.
Весной 2020 года стоимость нефти после развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией, а также из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности падала несколько недель подряд. 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.
На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.
В начале 2021 года на фоне сокращения нефтедобычи стоимость Brent продолжила расти, достигнув $70 за баррель в начале января, в июле торговалась на уровне $77,6 за баррель.