В Европе цена на российскую нефть впервые с июня упала ниже $70

20 декабря на рынках северо-западной Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморье (cif Augusta) нефть из России подешевела до $67,7 за баррель при том, что 17 декабря она торговалась в среднем по $71,98 за баррель.

Цена на российскую нефть на лондонской бирже ICE 20 декабря снизилась до $69,78 за баррель, 21 декабря она продается по цене $71,6 за баррель.