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Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти

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Члены ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа
Члены ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа
Фото: depositphotos.com

Члены Организации стран – экспортеров нефти и партнеры (ОПЕК+) 18 июля договорились о повышении нефтедобычи с августа 2021 года на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Об этом сообщили на сайте организации.

Соглашение об ограничении добычи продлили до 31 декабря 2022 года.

С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 млн до 11,5 млн баррелей в сутки, для ОАЭ – с 3,2 млн до 3,5 млн баррелей в сутки, для Ирака – с 4,65 млн до 4,8 млн баррелей в сутки, для Кувейта – с 2,8 млн до 2,96 млн баррелей в сутки.

На встрече решили провести следующее совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 1 сентября.

Контекст:

По итогам 2020 года в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановкой промышленности цены на Brent обрушились на 21,86%. В течение года нефть этой марки торговалась в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.

В декабре 2020 года участники соглашения договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. 5 января участники ОПЕК договорились, что в феврале и марте 2021 года добыча останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом Саудовская Аравия согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.

2 апреля 2021 года страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца: по 350 тыс. баррелей в мае и июне и еще на 450 тыс. в июле.

Теги: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, нефть, экспорт, ОПЕК, ограничения, соглашение
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