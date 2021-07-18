Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти

Соглашение об ограничении добычи продлили до 31 декабря 2022 года.

С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 млн до 11,5 млн баррелей в сутки, для ОАЭ – с 3,2 млн до 3,5 млн баррелей в сутки, для Ирака – с 4,65 млн до 4,8 млн баррелей в сутки, для Кувейта – с 2,8 млн до 2,96 млн баррелей в сутки.

На встрече решили провести следующее совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 1 сентября.