ГОРДОН
 
 
МИР

Нефть марки Brent подорожала до уровня 2018 года, цена WTI – на семилетнем максимуме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стоимость нефти Brent и WTI растет несколько недель подряд
Стоимость нефти Brent и WTI растет несколько недель подряд
Фото: ЕРА

Стоимость нефти эталонной марки Brent в ходе торгов 11 октября достигала отметки $84,56 за баррель. Об этом свидетельствуют данные сайта Investing.com.

Как пишет Reuters, этот показатель – максимальный с октября 2018 года. Потом цена североморской нефти немного снизилась и сейчас торгуется на уровне $84,18 за баррель.

Стоимость нефти WTI, добываемой в Техасе, превышала сегодня $82,02 за баррель. По наблюдениям Reuters, это максимальная цена нефти марки WTI с конца 2014 года. 

Нефть марки Brent дорожает уже пять недель, WTI – семь, пишет агентство. Цены на нефть растут на фоне глобального энергетического кризиса, и в краткосрочной перспективе этот рост продолжится, сказал Reuters аналитик Commerzbank Карстен Фрич. 

До рекордных отметок подскочили также цены на газ, уголь и электричество, отмечает агентство. В Индии в некоторых штатах начались отключения электроэнергии из-за нехватки угля, а правительство Китая решило нарастить его добычу. 

Контекст:

Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.

Биржевые цены на газ в Европе в августе 2021 года впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

Весной 2020 года стоимость нефти после развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией, а также из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности падала несколько недель подряд. 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи,  североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.

В начале 2021 года на фоне сокращения нефтедобычи стоимость Brent продолжила расти, достигнув $70 за баррель в начале января, в июле торговалась на уровне $77,6 за баррель

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: уголь, энергетика, нефть, цены, кризис, рекорд, Brent, WTI, цена на нефть, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Наташа просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
  "Наташа просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
"Лизавета красотка нереальная! Гарюша джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS