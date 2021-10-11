Нефть марки Brent подорожала до уровня 2018 года, цена WTI – на семилетнем максимуме

Как пишет Reuters, этот показатель – максимальный с октября 2018 года. Потом цена североморской нефти немного снизилась и сейчас торгуется на уровне $84,18 за баррель.

Стоимость нефти WTI, добываемой в Техасе, превышала сегодня $82,02 за баррель. По наблюдениям Reuters, это максимальная цена нефти марки WTI с конца 2014 года.

Нефть марки Brent дорожает уже пять недель, WTI – семь, пишет агентство. Цены на нефть растут на фоне глобального энергетического кризиса, и в краткосрочной перспективе этот рост продолжится, сказал Reuters аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

До рекордных отметок подскочили также цены на газ, уголь и электричество, отмечает агентство. В Индии в некоторых штатах начались отключения электроэнергии из-за нехватки угля, а правительство Китая решило нарастить его добычу.