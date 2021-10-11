Нефть марки Brent подорожала до уровня 2018 года, цена WTI – на семилетнем максимуме

Как пишет Reuters, этот показатель – максимальный с октября 2018 года. Потом цена североморской нефти немного снизилась и сейчас торгуется на уровне $84,18 за баррель.
Стоимость нефти WTI, добываемой в Техасе, превышала сегодня $82,02 за баррель. По наблюдениям Reuters, это максимальная цена нефти марки WTI с конца 2014 года.
Нефть марки Brent дорожает уже пять недель, WTI – семь, пишет агентство. Цены на нефть растут на фоне глобального энергетического кризиса, и в краткосрочной перспективе этот рост продолжится, сказал Reuters аналитик Commerzbank Карстен Фрич.
До рекордных отметок подскочили также цены на газ, уголь и электричество, отмечает агентство. В Индии в некоторых штатах начались отключения электроэнергии из-за нехватки угля, а правительство Китая решило нарастить его добычу.
Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.
Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.
Биржевые цены на газ в Европе в августе 2021 года впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).
Весной 2020 года стоимость нефти после развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией, а также из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности падала несколько недель подряд. 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.
На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.
В начале 2021 года на фоне сокращения нефтедобычи стоимость Brent продолжила расти, достигнув $70 за баррель в начале января, в июле торговалась на уровне $77,6 за баррель.