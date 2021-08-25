На фоне выхода из кризиса цены на нефть выросли в три раза, на газ – превысили исторический максимум – СМИ

Агентство напомнило, что с началом в марте 2020 года пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, цены на нефть марки Brent обвалились в два раза и составляли 20 долларов за баррель, на некоторых торговых площадках – ниже 10 долларов за баррель. "Но с приходом 2021 года цены на нефть начали снова расти, и уже в середине февраля стоимость нефти превысила 60 долларов за баррель. В июле стоимость нефти уже была выше отметки 77 долларов за баррель. Затем в середине августа произошел незначительный спад до уровня 68 долларов за баррель. Таким, образом расценки на нефть вернулись на уровень до начала пандемии", – отмечают авторы статьи.

Цена на газ в июле этого года в Европе превысила исторический максимум и достигла 40 евро за мегаватт-час, это эквивалентно почти 500 долларам за тысячу кубометров.

"В течение августа цены на голубое топливо продолжили свой рост, достигнув 560 долларов за тыс. м³. При этом за год стоимость газа в мире выросла в три раза, со 180 долларов год назад. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что цены на газ в Европе и мире находятся на одной из высших отметок за последние 20 лет", – пишет УНИАН.

В комментарии агентству директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" рассказала, что рост стоимости сырьевых товаров спровоцировал ряд факторов, связанных с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса: стремительный рост экономик многих стран привел к увеличению спроса на сырье, так как за время пандемии производство во многих отраслях сократилось и объемы предложения стали меньшими, а на некоторых рынках появились признаки дефицита.

"С другой стороны, за время пандемии мировая экономика получила мощную инъекцию ликвидности, то есть увеличились денежные вливания со стороны Центральных банков. Часть этих средств неизбежно попала на биржи, что привело к стремительному росту сначала цен на акции технологических гигантов, которые, как считалось, меньше всего пострадают от коронакризиса. А затем, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, пошли вверх и цены на сырьевые товары", – отмечают авторы материала.