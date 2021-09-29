В Беларуси на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар

"При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием", – пояснили спасатели.
Факельное горение зафиксировали на высоте 3 метра. Сначала пожар локализовали, а в 22.14 по местному времени ликвидировали.
На месте пожара работали 15 единиц техники и 58 работников МЧС.
"Нафтан" – это крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии, сообщается на сайте предприятия. Мощности предприятия "Нафтан" позволяют перерабатывать 12 млн тонн нефти в год.