В Швеции произошел взрыв в многоквартирном доме, десятки людей пострадали

Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Инцидент произошел в районе Аннедал. По информации службы скорой помощи Гетеборга, пострадало более 20 человек, четверо – три женщины и мужчина – тяжело ранены. Эвакуировали, по разным оценкам от 100 до 200 человек. Очевидцы рассказали изданию, что некоторые жильцы прыгали с балконов.

Полиция начала расследование. По словам представителя полиции Томаса Фуксборга, правоохранители не верят, что взрыв был вызван естественными причинами. Утечки газа нет, сказал он, пишет Hallandsposten. Пожар по состоянию на 11.30 по киевскому времени еще не был потушен. Задымлены несколько лестничных клеток.

По данным местного издания Göteborgs-Posten, полиция рассматривает две версии. Одна из них заключается в том, что взрывное устройство установили с целью нанести ранения или напугать кого-то из жителей дома. Взрыв произошел снаружи дома, рассказали газете в аварийных службах.

Собеседники издания в полиции говорят, что взрывчатку могли установить в двери.