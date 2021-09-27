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ПРОИСШЕСТВИЯ

Причиной взрыва на арсенале в Калиновке было взрывное устройство – Венедиктова

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После взрывов в Калиновке ВСУ потеряли почти 20 тыс. тонн боеприпасов
После взрывов в Калиновке ВСУ потеряли почти 20 тыс. тонн боеприпасов
Фото: dsns.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова завила в Facebook, что причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48-м арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия.

По словам генпрокурора, есть доказательства того, что на территорию арсенала проник посторонний и установил там взрывное устройство. Об этом свидетельствуют заключения судебных экспертиз, протоколы проведенных негласных следственных действий, допросов свидетелей и осмотров.

"С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", – отметила Венедиктова. 

Генпрокурор заявила, что с этой целью прокуроры и следователи используют механизмы международного сотрудничества. В частности, ожидается ответ от компетентных органов Чехии по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.

Венедиктова добавила, что также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в течение 2015–2018 годов на других военных складах.

Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных – совершение диверсий и террористический акт – проверяются также причастность к преступлениям военных должностных лиц для сокрытия фактов нехватки боеприпасов, халатное отношение военных чиновников к выполнению служебных обязанностей, наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или других природных факторов.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/240502431420766

Контекст:

26 сентября 2017 года на арсенале в Калиновке произошел пожариз-за которого начались взрывы. По словам экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, пожар начался из-за "внешней причины". Военная прокуратура открывала уголовное производство по факту диверсии.

Вооруженные силы Украины потеряли почти 20 тыс. тонн боеприпасов. В воздух взлетело более 32 тыс. снарядов. Эвакуировали 30 тыс. жителей окрестных сел, отмечает "Общественное".

Теги: взрыв, Винницкая область, диверсия, взрывы на складах в Калиновке, Калиновка, Ирина Венедиктова
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