Причиной взрыва на арсенале в Калиновке было взрывное устройство – Венедиктова

После взрывов в Калиновке ВСУ потеряли почти 20 тыс. тонн боеприпасов Фото: dsns.gov.ua

По словам генпрокурора, есть доказательства того, что на территорию арсенала проник посторонний и установил там взрывное устройство. Об этом свидетельствуют заключения судебных экспертиз, протоколы проведенных негласных следственных действий, допросов свидетелей и осмотров.

"С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор заявила, что с этой целью прокуроры и следователи используют механизмы международного сотрудничества. В частности, ожидается ответ от компетентных органов Чехии по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.

Венедиктова добавила, что также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в течение 2015–2018 годов на других военных складах.

Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных – совершение диверсий и террористический акт – проверяются также причастность к преступлениям военных должностных лиц для сокрытия фактов нехватки боеприпасов, халатное отношение военных чиновников к выполнению служебных обязанностей, наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или других природных факторов.