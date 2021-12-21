Цены на газ в Европе перевалили за $2000. Это исторический максимум

Торги в этот день начались с роста цен на январские контракты на 4,2% – до €153,15 за МВт-час, то есть $1824,29 за 1000 м³. Цены растут уже третью неделю подряд и с 13 декабря держатся на уровне более $1380.

Цены на газ на торгах 21 декабря перевалили за $2000 за 1000 м³.

Новый рост цен последовал после сообщений, что власти Германии не ожидают положительного решения относительно сертификации "Северного потока – 2" в первой половине 2022 года.

В то же время "Газпром" остановил прокачку газа через газопровод "Ямал – Европа". По данным сайта оператора

, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.





Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон 20 декабря

на своей странице в Facebook, что Россия не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь 2022 года, несмотря на нехватку газа на европейском рынке. Согласно действующему контракту, "Газпром" имеет 109 млн м³ забронированных мощностей в сутки.





