Цены на газ в Европе перевалили за $2000. Это исторический максимум

Торги в этот день начались с роста цен на январские контракты на 4,2% – до €153,15 за МВт-час, то есть $1824,29 за 1000 м³. Цены растут уже третью неделю подряд и с 13 декабря держатся на уровне более $1380.
Новый рост цен последовал после сообщений, что власти Германии не ожидают положительного решения относительно сертификации "Северного потока – 2" в первой половине 2022 года.В то же время "Газпром" остановил прокачку газа через газопровод "Ямал – Европа". По данным сайта оператора Gascade, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³.
К концу ноября стоимость газа снизились почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, отмечал "Коммерсантъ".
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.